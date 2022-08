Aos 43 anos de idade, Ana Paula Tabalipa fala sobre a depressão: - Não sei como estou viva

03/08/2022 | 12:11



Ana Paula Tabalipa abriu o jogo sobre a vida pessoal durante sua participação no podcast Lá No Pod, na noite da última terça-feira, dia 2. A atriz, que foi revelada nas primeiras temporadas de Malhação, falou abertamente sobre o seu diagnóstico de depressão.

- Eu achava que ia morrer mesmo. Sei lá do quê. Mais tarde, eu cheguei a quase me matar, disse ela que acreditava que morreria aos 28 anos de idade.

- Isso porque quando eu era bem pequena, fui num churrasco com meus pais e uma pessoa pegou para ler a minha mão. Essa pessoa viu um corte e falou alguma coisa no ouvido da minha mãe, que começou a chorar compulsivamente e nunca me contou. Aquilo ficou marcado na minha cabeça, relembrou.

Sobre a depressão, Ana Paula não quis revelar um episodio traumático que ela teve que lidar:

- Na verdade, foi diagnosticada uma síndrome do estresse pós-traumático, que é uma depressão ocasionada por um episódio da minha vida que eu ainda não estou preparada para falar. Mas um dia falarei! Então existem gatilhos, que eu ainda não identifiquei todos, que me fazem voltar neste lugar.

E, encerrou sobre o assunto:

- Eu me tratei muito mal. Não sei nem como estou viva.