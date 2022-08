Pandemia causou queda acentuada de investimentos na zona do euro, diz BCE

03/08/2022 | 12:05



A pandemia de covid-19 causou uma queda acentuada de investimentos na zona do euro que foi seguida na sequência por uma recuperação importante. Esta é a análise de um relatório do Banco Central Europeu (BCE) divulgado nesta quarta-feira, 3.

Os riscos para as perspectivas de investimento aumentaram com a guerra da Rússia na Ucrânia. Entretanto, a pandemia acelerou o processo de transformação estrutural em curso na economia na zona do euro, com destaque aos benefícios do investimento digital e verde, diz o estudo.

De acordo com o trabalho, os negócios na zona do euro despencaram com o surto causando problemas no capital de giro das empresas e atraso no planejamento estratégico a partir do primeiro semestre de 2020. Este cenário, contudo, foi revertido com a adoção de uma política monetária e fiscal severa que evitou uma crise ainda maior e está próximo de seu nível pré-pandemia.

Ainda de acordo com a nota do BCE, os investimentos no continente europeu enfrentaram vários obstáculos relacionados a gargalos de fornecimento, custos crescentes de energia e grande incerteza no futuro.