Netflix divulga o primeiro trailer de 'Ollie, o Coelhinho Perdido'

03/08/2022 | 12:00



O catálogo da Netflix ganhará mais uma produção especial no dia 24 de agosto: Ollie, o Coelhinho Perdido. A trama é uma adaptação do livro Ollies Odissey, de William Joyce, e ganhou seu primeiro trailer, divulgado pela plataforma nesta terça-feira, dia 2.

Segundo a sinopse, a série retrata um coelhinho de pano feito a mão, "com memórias confusas (que) embarca em uma missão em busca do melhor amigo: o garoto Billy". Jonathan Groff é responsável por dar voz ao brinquedo.

Escrita por Shannon Tindle (Kubo e as Cordas Mágicas), a série conta com nomes como Kesler Talbot, Gina Rodriguez, Tim Blake Nelson, Jake Johnson e Mary J. Blige no elenco. A direção é de Peter Ramsey (Homem-Aranha no Aranhaverso) e produção de Shawn Levy (Stranger Things).