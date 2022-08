São Paulo recebe exposição do Castelo Rá-Tim-Bum

Redação

Do Rota de Férias



03/08/2022 | 11:55



A exposição do Castelo Rá-Tim-Bum está em cartaz na Praça de Eventos do Santana Parque Shopping, em São Paulo (SP). Disponível até 21 de agosto, a mostra reúne cenários do seriado que conquistou os brasileiros nos anos 1990 e que carrega uma legião de fãs até hoje.

Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum

O local conta com um acervo realista dos mais de 30 cenários dos episódios que passavam todos os dias na TV Cultura, como o famoso Porteiro e sua fala inesquecível “Kilf, Kloft, Still…a porta se abriu!”, o relógio falante da sala principal, a fantástica árvore da cobra Celeste, o Lustre do Castelo em que viviam as fadas Nara e Lara e os quartos da bruxa Morgana e do protagonista Nino. Além disso, é possível reviver as cenas que se passavam na ilustre biblioteca do Gato Pintado, na cozinha, e no laboratório dos cientistas Tíbio e Perônio.

A exposição também exibe os figurinos verdadeiros usados por Nino, Biba, Pedro, Zequinha, Etevaldo, Morgana, Tio Victor, Caipora, Penélope, o entregador de pizza Bongô e o ambicioso Dr. Abobrinha.

O público ainda se depara pelo caminho com Godofredo, a gralha Adelaide e a dupla de botas Tap e Flap. Tem ainda o ratinho que ensinava os telespectadores a tomar banho de forma bem divertida: “Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia interio-ô-ô”.

“Visitar o Castelo Rá-Tim-Bum é como voltar no tempo e reviver todos bons momentos da infância. A exposição também é uma oportunidade de a família mostrar a seus filhos, netos e sobrinhos toda a magia de um seriado que até hoje encanta a todos, ainda mais por trazer tantos temas importantes como lavar as mãos, cuidar dos dentes, do meio ambiente, astronomia, ciência, sustentabilidade, arte, cultura e histórias do mundo antigo e moderno”, diz Rodrigo Rufino, gerente de marketing do Santana Parque Shopping.

Ingressos

Para facilitar o acesso do público, a venda dos ingressos acontece exclusivamente pelo site oficial da mostra. As entradas devem ser adquiridas exclusivamente pelo portal da Ingresso Rápido, único canal oficial de vendas.

Os valores variam de R$ 12,50 a R$ 38, de terça-feira a sexta-feira. Já nos finais de semanas e feriados, os preços variam de R$ 21 a R$ 48. Crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam.

As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 12h às 21h (início da última sessão às 21h); aos sábados, das 10h às 21h (início da última sessão às 21h); e aos domingos e feriados, das 11h às 19h (início da última sessão às 19h).

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer São Paulo e visitar a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.