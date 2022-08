Jaguar, Volvo e mais carros de luxo entram em leilão online; veja como participar

Da Redação

Do 33Giga



03/08/2022 | 11:55



A Copart vai realizar dois novos leilões automotivos online com quase 200 oportunidades, um no estado de São Paulo e outro em Minas Gerais. Os consumidores terão a oportunidade de adquirir carros em todas as categorias e até motocicletas nas sessões que ocorrem na sexta-feira (5), às 10h no pátio de Osasco (SP) e às 12h no pátio de Betim (MG).

Nos leilões automotivos online, estarão disponíveis para lances uma unidade do SUV de luxo Jaguar F-Pace 2016/2017, com tabela Fipe de R$ 327.462. Também será disponibilizado outro Veículo Utilitário Esportivo, dessa vez um Volvo XC 60 2019/2020, com tabela Fipe de R$ 272.739.

Entre as outras oportunidades disponíveis, uma das categorias que chama atenção dos consumidores é a de picapes grandes. Será possível adquirir uma Volkswagen Amarok 2017/2018, com tabela Fipe de R$ 210.504,00.

Já entre os SUVs médios será oferecido um Volkswagen Taos 2021/2022, com Tabela Fipe de R$ 168.117. E para complementar os leilões automotivos online, vários carros populares poderão receber lances, como um Ford Ka 2019, com tabela Fipe de R$ 65.895.

Como participar das sessões

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.