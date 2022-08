BMW R 18 chega ao Brasil; veja detalhes do modelo

Da Redação

Linhas clássicas e estilosas, motor boxer, e toda tecnologia e qualidade alemã para aproveitar a estrada. Esta é a BMW R 18 que acaba de chegar ao Brasil.

Equipada com o maior motor boxer já produzido pela BMW Motorrad, o modelo custa R$ 139.900. A pré-venda será iniciada no próximo dia 18.

BMW R 18: detalhes

Inspirada na clássica BMW R 5, a BMW R 18 marca a entrada da BMW Motorrad no segmento Cruiser. Sua receita combina essência e funcionalidade, tudo para proporcionar a melhor experiência de pilotagem possível.

A peça central da BMW R 18 é um motor boxer de 2 cilindros, desenvolvido para esse modelo. Tanto sua aparência quanto sua tecnologia refletem uma continuação dos tradicionais motores boxer refrigerados a ar que oferecem uma experiência de pilotagem inspiradora desde que a BMW Motorrad iniciou a produção em 1923.

Com 91cv a 4.750rpm de potência e 158Nm de torque a 3.000rpm, o motor ainda tem um belíssimo ronco, marca registrada do segmento Cruiser. O câmbio é de seis marchas.

Retrô com toques de modernidade

Visualmente, a BMW R 18 mescla o estilo icônico dos modelos antigos com um visual moderno, mantendo um design clássico e inspirado na BMW R 5.

Elementos funcionais e de estilo, como o tanque em forma de gota, a transmissão em eixo cardã e a pintura listrada (pinstriping) são ícones da marca, herdados do lendário modelo, lançado em 1936. Como diferencial em relação ao modelo vendido em outros mercados, a BMW R 18 vendida no Brasil tem como item de série o banco do carona.

Os elementos de suspensão da nova BMW R 18 dispensam ajuste eletrônico. Em vez disso, um garfo telescópico e um suporte de suspensão central permitem o ajuste dos amortecedores. Como na lendária BMW R 5, os tubos do garfo telescópico são envoltos em mangas de garfo.

O curso da suspensão é de 120mm na dianteira e 90mm na traseira. O sistema de freios da BMW R 18 consiste em um freio a disco duplo na dianteira e um freio a disco único na traseira em conjunto com pinças fixas de quatro pistões, ambos com ABS Integral.

Anova BMW R 18 tem uma ergonomia Cruiser, típica dos modelos clássicos da marca. Essa posição permite uma pilotagem relaxada e ativa para total controle ideal do veículo.

A nova R 18 também oferece os três modos de pilotagem padrão, para poder se adaptar às preferências individuais do piloto. Há ainda ASC (Controle Automático de Estabilidade), controle de estabilidade e tração, Hill Start Control para facilitar as partidas em subidas, controle de velocidade de cruzeiro, todas as luzes em LED e sistema de partida sem chave.