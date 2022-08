Ibovespa enfrenta instabilidade e alterna sinais em dia de expectativa por Copom

03/08/2022 | 11:20



O Índice Bovespa iniciou o pregão desta quarta-feira em leve alta, apoiada no desempenho positivo das bolsas na Europa e Estados Unidos. No entanto, passou a alternar sinais de alta e baixa, revelando um cenário ainda bastante frágil, com as atenções voltadas às tensões geopolíticas no exterior e a expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central brasileiro na reunião do Copom.

Os índices da bolsa de Nova York confirmaram a esperada abertura positiva, refletindo o alívio após a presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, encerrar a polêmica visita a Taiwan, partindo hoje em direção à Coreia do Sul. No câmbio, o dólar abandonou há pouco a baixa com a qual operava ante o real e passou a ensaiar um movimento de alta.

O mercado de commodities é um dos principais fatores de instabilidade nesta manhã. Os preços do petróleo sobem, mas já dão sinais de fraqueza, enquanto o minério de ferro fechou em queda de 4,49% em Qingdao, na China, refletindo o temor de desaceleração da economia local.

Às 11h12, o Ibovespa operava em baixa de 0,18%, aos 103.178,97 pontos. Na mínima, chegou a cair 0,23%.

Petrobras ON e PN subiam 0,49% e 0,41%, nesta ordem. Já Vale ON perdia 1,38%, levando com ela as ações do setor de siderurgia. Gerdau PN, por exemplo, recuava 2,21%.