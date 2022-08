Bruno Krupp é preso após atropelar e matar adolescente no Rio de Janeiro

03/08/2022 | 11:10



Bruno Krupp, ex-namorado de Sarah Poncio, foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 3. O influenciador está sendo acusado de atropelar e matar um adolescente na cidade do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último sábado, dia 30.

Segundo informações do jornal Extra, Krupp foi encontrado pelos políciais em um hospital no Méier, apesar de ter recebido alta do Lourenço Jorge ainda no domingo, dia 31. Ele está sendo investigado pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

A vitíma era João Gabriel Cardim Guimarães, estudante de 16 anos de idade. O impacto pela moto em alta velocidade foi tão grande, que Gabriel teve uma perna decepada no local.

No decreto de prisão, a juíza Maria Isabel Pena Pieranti, do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirma que o suspeito não é um novato nas sendas do crime, e que sua comprometeria a ordem pública, sendo a sua constrição imprescindível para evitar o cometimento de crimes de idêntica natureza, podendo-se dizer que a medida visa também resguardar a sociedade de condutas que ele possa vir a praticar. Para finalizar, o documento também afirma que o modelo já foi parado por agentes da Lei Seca três vezes antes do acidente.

Vale ressaltar também, que Krupp não era habilitado e estava andando em alta velocidade no momento do acidente.

Em declaração, o advogado do modelo explicou que, na versão dele, o jovem teria aparecido subtamente fora da faixa de pedestres.

Ele disse que, segundos após dar uma arrancada com a moto, houve o choque. Mas o velocímetro ainda será avaliado pela perícia. Além disso, confirmou ter tirado a Carteira Nacional de Habilitação há cerca de 15 dias e que o veículo estava emplacado até o momento do acidente, quando a placa caiu. É importante frisar também que os pais dele estão dando todo apoio a família da vítima, com suporte emocional e financeiro.

Família da vítima

Em entrevista ao jornal Extra, a irmã da mãe da vítima, Débora Cardim, disse que a família está em estado de choque, e relata como foram os momentos antes do acidente.

Minha irmã está completamente devastada, ainda em estado de choque, não consegue parar de chorar. Eles quiseram colocar o pé na areia antes de chamar o carro de aplicativo para voltar para casa. Quando estavam a um passo do paralelepípedo da calçada, a moto pegou ele. A pancada foi tão forte que arrancou a perna do meu sobrinho. Ao ser levado para o hospital, ele estava consciente, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A família do modelo esteve com a gente e prestou solidariedade. Queremos justiça, mas precisamos de paz nesse momento.