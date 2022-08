Assessoria desmente informação de que Celso Portiolli pediu afastamento do SBT

03/08/2022 | 11:10



Ano sabático? Nada disso! Desde que Celso Portiolli deu entrevista para Carlos Alberto de Nóbrega revelando a vontade de morar no exterior para estudar outro idioma, os boatos de que o apresentador teria pedido licença de um ano ao SBT começaram a pipocar na internet. O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria da emissora que desmentiu a informação do suposto afastamento.

Não é verdade. Ele não pediu licença, e não foi esse comentário que ele fez no podcast do Carlos Alberto de Nóbrega, esclareceu.

No tal vídeo, Portiolli, na verdade, diz:

- Eu tinha muita vontade de morar fora um tempo, tirar um ano, mas não para ficar à toa. Eu queria estudar um idioma.

Nóbrega rebate:

- E como a gente fica no domingo?

E Celso responde:

- O meu contrato daqui três meses acaba, mas eu não posso parar de trabalhar por conta dos meus filhos.