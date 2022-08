Natal e Paraty estão na lista dos 20 destinos em alta no mundo

Redação

Natal e Paraty estão entre os 20 destinos em alta no mundo divulgados pelo Travellers’ Choice Awards 2022. O conceituado prêmio de turismo é elaborado a partir das avaliações e dos comentários dos usuários do site TripAdvisor.

No topo da seleção está Maiorca, na Espanha. O pódio é completado por Cairo, no Egito, e Rhodes, na Grécia. Natal aparece na sétima posição, enquanto Paraty desponta no 11º lugar.

Além da seleção de destinos em alta no mundo, a celebração publicou outras listas, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo. Destaque ainda para as melhores experiências do planeta, com presença do rafting em Brotas.

Os 20 destinos em alta no mundo

Com Natal (RN) em sétimo lugar e Paraty (RJ) em 11º, confira a lista completa dos 20 destinos em alta no mundo segundo o Travellers’ Choice Awards 2022:

Maiorca, Ilhas Baleares, Espanha Cairo, Egito Rhodes, Dodecaneso, Grécia Tulum, México Dubrovnik, Croácia Ibiza, Ilhas Baleares, Espanha Natal, Brasil Arusha, Tanzânia Göreme, Turquia Santorini, Cíclades, Grécia Paraty, Brasil Aruba Split, Croácia Playa del Carmen, México Ilha Havaí, Havaí, EUA Luxor, Egito República Dominicana Charleston, EUA St-Martin/St Maarten Atol de Malé do Norte, Maldivas

