Dia dos Pais 5G: Motorola lança promoção com descontos e brindes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/08/2022 | 10:55



Para aproveitar a estreia da quinta geração de internet móvel em algumas capitais do Brasil, a Motorola lança a promoção Dia dos Pais 5G, para que seu herói possa aproveitar ao máximo a velocidade e possibilidades da nova tecnologia. A conexão já está disponível em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS). A expectativa é que seja liberada em São Paulo (SP) nesta quinta-feira (4).

Os aparelhos da marca compatíveis com o 5G receberão descontos exclusivos, além de brindes. A promoção vai até 14 de agosto. A seguir, veja as ofertas oferecidas no Dia dos Pais 5G.

Compre e ganhe um fone Bluetooth Moto Buds 085

Motorola Edge 30 – R$ 3.499 + 10% de desconto à vista

Compre e ganhe um ano de Amazon Prime Video