Jade Picon passa por cirurgia para corrigir problema na mandíbula

03/08/2022 | 10:11



Jade Picon deu um baita susto nos fãs ao revelar que passaria por uma cirurgia delicada no rosto. Na última terça-feira, dia 2, a ex-BBB apareceu nas redes sociais para avisar que se submeteria a um procedimento para corrigir o problema na mandíbula.

Isso porque, segundo Picon, ela sofre com DTM, disfunção temporomandibular, que afeta os músculos e as articulações responsáveis pela mastigação. Nos Stories, a atriz de Travessia entregou que, apesar de ser um procedimento rápido, estava com medo.

- Explicar que eu vou ficar um pouco off de hoje por amanhã. Eu tenho DTM. Vou fazer uma infiltração pra ajudar em um problema que eu tenho gerado por stress. São apenas trinta minutos. Mas eu falei pra vocês, tenho muito medo de agulha.

Tempos depois, Jade voltou às redes para avisar que tudo tinha ocorrido bem.

Já em casa, obrigada pelas mensagens, escreveu.