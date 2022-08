Viviane Araújo posa nua em ensaio de gravidez: Mamãe do Joca

03/08/2022 | 09:10



Gravidíssima! Não dá para negar que Viviane Araújo está cada dia mais radiante, né? Recentemente, a atriz, que está na reta final da gestação, usou as redes sociais para compartilhar um ensaio fotográfico da barriga.

Na imagem, a atriz aparece totalmente nua, apenas com uma mão segurando os seios. Na legenda, ela escreveu:

Mamãe do Joca

Joaquim será o primeiro filho da atriz com Guilherme Militão, com que se casou em 2021. Desde que anunciou a gravidez, Vivi tem compartilhado vários momentos desse comecinho da maternidade, como o quartinho do filho, o chá revelação e, claro, muitos cliques da barriga.

Quem também já está ansioso para ver o rostinho de Joaquim?