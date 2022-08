Pelosi deixa Taiwan, após visita que escalou tensões dos EUA com a China

03/08/2022 | 08:31



A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, deixou Taiwan nesta quarta-feira, 3, após uma visita responsável por escalar tensões com a China, afirmando que ela e outros membros do Congresso americano em sua delegação mostraram que não vão abandonar seus compromissos com a ilha. Agora, Pelosi embarca para a Coreia do Sul, próximo destino de sua tour pela Ásia, que também incluiu Cingapura, Malásia e Japão. Fonte: Associated Press.