Multas em rodovias por excesso de velocidade aumentam 25%

Renan Soares

Especial para o Diário



03/08/2022 | 08:25



As rodovias do Grande ABC registraram no primeiro semestre deste ano uma média diária de 327 multas por excesso de velocidade. No total, foram 59.186 infrações apontadas pelo radar tipo pistola nas vias SP-031 (Índio Tibiriça), SP-150 (Anchieta) e SP-160 (Imigrantes).

Os dados estão 25% acima do registrado no primeiro semestre de 2019, ano anterior ao início da pandemia de Covid-19. Naquele ano, 47.278 multas foram registradas. As informações foram disponibilizados pelo 1° BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) depois de solicitação do Diário.

A via Anchieta, que corta o município de São Bernardo, registrou a maior alta, com 28% para o mesmo período. De 34.283 multas em 2019 para 43.940 neste ano.

A rodovia dos Imigrantes, que cruza Diadema e também o município são-bernardense, apontou 18% de aumento nas infrações, de 12.736 para 14.993. Já a Índio Tibiriça, que liga São Bernardo a Suzano, passando por outros municípios do Grande ABC, apresentou queda de 2% nos registros, de 259 para 253.

Segundo o professor da FECFAU/Unicamp (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas), Creso de Franco Peixoto, o radar tipo pistola é legal. Apesar de afirmar que o equipamento precisa ser mais transparente, o especialista diz que “o uso do radar pistola ajuda a salvar vidas e tira mais dinheiro do bolso, sim, mas para aquele

Peixoto aponta ainda que uma das rodovias citadas, a Imigrantes, tem um dos maiores limites do país, elevando a preocupação pela alta registrada.

“O aumento do número de multas acontece em função de políticas de trânsito, um novo código, que não temos. Então, o comportamento do motorista tende a ser o mesmo, e ainda precisamos de ações para tentar diminuir o excesso de velocidade, que por sua vez reduz o volume de acidentes. Temos que coibir o excesso de velocidade. E a coibição tem de ser vista apenas e exclusivamente (de forma) técnica e com cunho social. Não deve haver ações políticas”, avalia o professor Peixoto.

VOLUME

Apesar de o número de multas ter aumentado, de acordo com levantamento feito pela Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), houve queda no volume médio diário de veículos.

Nas duas rodovias, entre janeiro e junho de 2019, 93 mil veículos circularam diariamente. Neste ano, o número caiu 10% no mesmo período, diminuindo para 84 mil.

O número de acidentes no sistema também regrediu. De 796 para 550 ocorrências, sendo que o tipo mais comum é colisão traseira. O número de vítimas fatais caiu de 16 para 15.

“Para manter a segurança e evitar acidentes, é importante que os usuários sempre respeitem as placas de sinalização expostas ao longo das rodovias, sobretudo os limites de velocidade. É fundamental que as leis de trânsito sejam seguidas à risca, como usar cinto de segurança ou não dirigir após ingestão de bebida alcoólica. E antes de pegar estrada, a orientação é que seja realizada uma revisão mecânica dos veículos”, diz Mauro Flavio Cardoso, Diretor Regional da DR (Divisão Regional) 10, que abrange o Grande ABC. A DR faz parte do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), vinculado ao Governo do Estado.

A PM (Polícia Militar) informou que, por conta da legislação eleitoral, há restrições com relação à concessão de entrevistas, participação em programas de mídia e comentários que não sejam sobre ocorrências factuais nesse período eleitoral. Por esse motivo, não é possível comentar os números enviados.