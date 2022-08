Equipe de Ribeirão Pires faz estreia na Stock Car Series

Pedro Lopes

03/08/2022



A quinta etapa da Stock Car Series 2022 aconteceu no último fim de semana e o Autódromo de Interlagos teve um toque de Grande ABC presente. A equipe de Ribeirão Pires RTR Sports estreou na competição com o piloto Vinicius Papareli.

A temporada de 2022 da Stock Series já está em andamento e a equipe da RTR entrou na metade da competição, com duas corridas por fim de semana, que acontecem sempre aos sábados e domingos. Ainda restam quatro etapas para serem concluídas.

No sábado (30), o ribeirãopirense largou na sétima posição, com simbolo em homenagem à cidade estampado em seu carro - e assim permaneceu ao longo das 18 voltas da disputa.

Arthur Leist, maior vencedor da temporada de 2022, chegou em primeiro lugar. Já no domingo (31), Papareli terminou na sexta colocação, uma posição à frente do que na primeira corrida. Paulo Salustiano, administrador da RTR, diz que tudo é um aprendizado para a equipe, que é nova.

“É um início de um novo trabalho, a equipe é nova, é a primeira corrida. O Vinicius é um piloto que veio do kart, já andou muito de Fórmula nos Estados Unidos, mas está parado há muito tempo. Então tudo está sendo um aprendizado e um conhecimento geral. Vamos fazer de tudo para nos mantermos na frente, porque a gente sabe que os concorrentes vêm fortes. Mas o objetivo é aprendizado acima de tudo”, disse. A Stock Series é transmitida pela TV Bandeirantes e também no canal da Stock Car no Youtube.