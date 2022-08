Bolsas de NY fecham em baixa, em quadro de cautela por Pelosi em Taiwan e Fed

02/08/2022 | 17:27



Os mercados acionários de Nova York registraram perdas, nesta terça-feira, 2. Os índices chegaram a oscilar sem sinal único em parte do dia, mas o tom negativo prevaleceu, com cautela ante o quadro geopolítico e também sinais de mais altas de juros por dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O índice Dow Jones fechou em queda de 1,23%, em 32.396,17 pontos, o S&P 500 caiu 0,67%, a 4.091,19 pontos, e o Nasdaq recuou 0,16%, a 12.348,76 pontos.

O quadro já era negativo no mercado futuro, diante da expectativa pela viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. A visita se concretizou, em meio a fortes críticas da China. Pequim já anunciou exercícios militares e ameaça com retaliações, enquanto o governo americano disse que a China não deveria usar essa visita como "desculpa" para atacar.

A Capital Economics ponderava sobre os potenciais impactos, geopolíticos mas também econômicos, da visita de Pelosi. A consultoria vê a chance de que Pequim busque reforçar o controle sobre Taiwan, não necessariamente com uma invasão, mas com potencial para se exacerbar as tensões entre chineses e americanos.

Além disso, na política monetária alguns dirigentes do Fed destacaram a força da inflação. Segundo Mary Daly, presidente da distrital de São Francisco, o BC americano "não está nem perto" em sua tarefa para conter os preços e não deve haver cortes rápidos nos juros adiante.

A alta nos juros tende a ser negativa para os mercados acionários. As quedas foram generalizadas entre os setores hoje, com financeiro e industrial como dois dos mais penalizados. Entre ações importantes, Goldman Sachs caiu 1,26% e JPMorgan, 1,56%, entre os bancos, Chevron recuou 0,85% e ExxonMobil teve perda de 0,43%, no setor de energia. A ação da Apple fechou em baixa de 0,93% e a Amazon, de 0,91%, enquanto Boeing perdeu 3,42%.

Já o papel da Airbnb foi na contramão da maioria e subiu 4,62%, antes de publicar balanço depois do fechamento de hoje.