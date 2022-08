Luísa Sonza lança visualizer com cenas exclusivas de Cachorrinhas; veja!

02/08/2022 | 15:10



Au-au! Luísa Sonza está fazendo um baita sucesso com o novo hit Cachorrinhas. Tocando sem parar nas redes sociais e festas, a cantora decidiu surpreender os fãs nesta terça-feira, dia 2, com o visualizer que traz cenas exclusivas das gravações do videoclipe da música.

O single superou BRABA e se tornou a canção solo de Sonza com mais tempo em primeira posição no Spotify, se mantendo no topo durante quatro dias seguidos. Encerrando com chave de ouro uma era importante na carreira da cantora. Pensa que acabou? Nananinanão! A produção também conquistou o disco de ouro e segue crescendo dentro das plataformas de streaming.

Para celebrar o sucesso, o vídeo mostra os visuais icônicos da artista, como o top vermelho e a peruca preta.