Correção: Unicamp terá reconhecimento facial para evitar fraudes em cotas

Com as inscrições abertas nesta segunda-feira, 1º, até o dia 2 de setembro, o Vestibular Unicamp 2023 vai contar com uma nova tecnologia de reconhecimento facial para evitar fraudes em cotas raciais. Batizada Smart Face, ela foi desenvolvida pelos profissionais da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) e usará imagens coletadas durante a realização da segunda fase da prova.

Diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto explica que a Smart Face não tem caráter excludente e serve como ferramenta de apoio para o trabalho da banca avaliadora. Assim, se o reconhecimento facial não identificar as características fenotípicas do candidato, ele é submetido a uma videochamada com a comissão. Ao mesmo tempo, se o sistema reconhecer os traços, a banca não poderá vetá-lo.

"Às vezes, temos candidatos de pele muito clara que podem se reconhecer como negro, mas talvez um outro olhar não reconheça a pessoa dessa maneira", aponta Freitas. "Se ele não quiser essa análise por imagem, pode participar só da videochamada. No entanto, é mais vantajoso optar pela análise de imagem, que não pode ser vetada", explica.

As fotos serão coletadas durante as provas da segunda fase, uma vez que o reconhecimento facial passou a substituir o sistema antigo de impressão digital desde o último vestibular da Unicamp. Freitas garante que o Smart Face é mais seguro do que outras plataformas online, uma vez que apenas os funcionários da própria universidade têm acesso a ele.

"Esse software foi desenvolvido pelos funcionários da própria Comvest, então o sistema de segurança e os dados não estão disponíveis em nenhuma outra plataforma", explica. "As bancas trabalharão exclusivamente dentro da Comvest."

Segundo Freitas, 92% dos candidatos que se autodeclararam pretos e pardos no vestibular do ano passado e compareceram à avaliação da banca foram validados. "O intuito é poder dar mais agilidade ao processo, uma vez que as videochamadas atendem sete pessoas em uma hora. Muitas vezes, o candidato não tem conexão à internet ou está no trabalho."

Calendário Vestibular Unicamp 2023

- Inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição: 1/8 a 2/9 (pagamento até 9/9)

- Provas de Habilidades Específicas - Música: 19 a 30/9

- 1ª fase: 6/11/2022

- Divulgação dos aprovados para a 2ª fase: 3/12

- 2ª fase: 11 e 12/12

- Provas de Habilidades Específicas: 4 a 6/1/23

- Divulgação da primeira chamada: 6/2/23

- Matrícula online da primeira chamada: 7, 8 e 9/2/23C