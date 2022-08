Anitta visita terreiro de Candomblé em primeira aparição após cirurgia

02/08/2022 | 14:48



Anitta fez sua primeira aparição pública depois de passar por uma cirurgia para tratar endometriose. A cantora participou de uma cerimônia em um terreiro de Candomblé, religião de matriz africana seguida pela artista.

Os registros do encontro foram compartilhadas pelo pai de santo Sergio Pina no Instagram e Anitta aparece usando vestes tradicionais da religião e um turbante.

O irmão da cantora, Renan Machado, também estava presente, além de outras cinco pessoas. "Fim de um ciclo, início de outro. Desejo aos meus filhos vida longa com sucesso", diz a legenda da publicação.

Anitta está no Brasil se recuperando de uma cirurgia realizada no dia 20 de julho para tratamento da endometriose, doença ginecológica para qual ela chamou atenção depois de um desabafo nas redes sociais. A cantora teve alta no dia 25 e disse que seguiria se cuidando depois de um pós-operatório difícil.