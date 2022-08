Faustão erra sobrenome de Carmo Dalla Vecchia e ator brinca com a situação: Você pode errar meu nome o resto da vida

02/08/2022 | 14:11



Carmo Dalla Vecchia é daquelas pessoas que não se incomodam quando falam seu nome errado. Na verdade, tendo Vecchia no nome, o ator deve estar até acostumado a lidar com as mais diversas possíveis pronúncias.

Tanto é que, recentemente, Carmo fez um vídeo super engraçado nas redes sociais para mostrar que até Fausto Silva se atrapalha na hora de falar corretamente.

Na legenda, ele escreveu:

Obrigado Fausto. Só pra dizer que você pode errar meu nome o resto da vida que te amo igual Faustão.