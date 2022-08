Ex-namorado de Sarah Poncio se envolve em acidente com vítima fatal, saiba mais

02/08/2022 | 14:11



Aconteceu no último domingo, dia 31, um grave acidente envolvendo o influenciador Bruno Krupp, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do site Em Off, o ex-namorado de Sarah Poncio atingiu um adolescente perto do posto três na orla da praia, enquanto dirigia uma moto em alta velocidade.

O jovem estava atravessando a rua com sua mãe no instante em que Krupp passava no local e acertou o adolescente, de 16 anos de idade. O modelo caiu do veículo logo em seguida e não conseguia se mexer. Os dois foram levados a um hospital próximo, Bruno foi internado e passou a noite na UTI, unidade de terapia intensiva, para monitorar os ferimentos. Já o rapaz atingido teve sua perna amputada no momento e não resistiu, o jovem morreu no hospital.

Um vídeo do acidente começou a circular na internet, em que imagens fortes do momento aparecem e os internautas comentaram a situação. O ESTRELANDO tentou contato com a assessoria de Bruno Krupp, que não se posicionou até o momento.