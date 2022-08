Anitta visita terreiro de Candomblé após cirurgia de endometriose

02/08/2022 | 14:10



Logo após ficar dias internada por conta da cirurgia de endometriose, Anitta visitou o terreiro de Candomblé, que frequenta desde 2013, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a intérprete de Girl From Rio tem a religião matriz africana como crença e surge no local sempre que pode.

Nas fotos publicada pelo Pai de Santo Sérgio Pina, na última segunda-feira, dia 1, a cantora estava usando roupas brancas e turbante enquanto posava com o grupo.

Fim de um ciclo, início de outro. Desejo aos meus filhos vida longa com sucesso, dizia a legenda.