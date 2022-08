Conheça os 15 melhores influenciadores de finanças do Brasil

Da Redação, com assessoria

Pessoas que buscam melhorar a saúde financeira costumam procurar ajuda em algum lugar, como livros, podcasts, programas de TV ou a forma mais comum atualmente, a partir do conteúdo de influenciadores. O sucesso dessas pessoas retrata a democratização da gestão e da prática de investimentos, que no Brasil deixou de se limitar aos engravatados da Faria Lima para se tornar uma realidade possível para todos.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), no ano passado, os influenciadores de finanças brasileiros ganharam cerca de 36 seguidores por minuto. O problema, porém, é que muitos conselhos sobre dinheiro carecem de substância ou são até mesmo prejudiciais. Por isso, é fundamental que os consumidores sejam perspicazes e saibam diferenciar um profissional de uma pessoa mal-intencionada.

Para te ajudar a encontrar influenciadores de finanças que realmente possam entregar informações relevantes, confira uma lista com 15 brasileiros que criam bons conteúdos sobre o tema. O ranking foi elaborado pela Nexxt Communications. Durante seis meses, a agência analisou 100 perfis, levando em consideração quantidade de conteúdo gratuito que fornecem, número de seguidores, interação respondendo dúvidas, comentários e avaliações em geral.

1. Bruno Perini (@bruno_perini)

Bruno Perini é fundador do canal Você MAIS Rico, que começou como um blog em 2013 e foi para o YouTube em 2016. Ambos foram criados com a finalidade de aumentar a renda rumo ao R$ 1 milhão. O canal possui mais de meio milhão de inscritos. O influenciador também é muito forte no Instagram, com cerca de 1,5 milhões de seguidores.

2. Thiago Nigro (@thiago.nigro)

Fundador do canal Primo Rico, Thiago Nigro era sócio de uma empresa de assessoria de investimentos até vender sua parte no negócio, em 2017 – aproximadamente um ano após criar o perfil que lhe deu fama. Atualmente, sua companhia é conhecida como Grupo Primo e está em crescente expansão, incluindo a Finclass, plataforma de aulas sobre finanças e investimentos com alto nível de produção audiovisual, e a Staage, ferramenta de marketing.

3. Nathália Arcuri (@nathaliaarcuri)

Nathalia Arcuri é a fundadora do Me Poupe!, primeira plataforma de entretenimento financeiro do Brasil. Seu império, que inclui cursos, canal no YouTube, dois livros, podcast e conteúdo para blog e redes sociais, impacta mais de 21 milhões de pessoas por mês e faturou R$ 22 milhões somente em 2019. Com uma dose de humor, a influenciadora apresenta todo tipo de assunto sobre finanças de forma descomplicada.

4. Charles Mendlowicz (@charles.wicz)

Charles Mendlowicz é a pessoa à frente do Economista sincero, considerado ??Top 1 Influenciador de Investimentos do Brasil ANBIMA. Economista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios (UFF) e MBA em Logística Empresarial (FGV). O conteúdo dele vai do básico ao avançado.

5. Gustavo Cerbasi (@gustavocerbasi)

Gustavo Cerbasi é especialista em inteligência financeira. Autor de 15 livros, incluindo “Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”, que deu origem à trilogia cinematográfica “Até que a Sorte nos Separe”, é considerado a maior referência brasileira em educação financeira e oferece palestras e aulas tanto para quem quer saber como investir na bolsa quanto para quem quer negociar dívidas ou saber como organizar a vida financeira.

6. Tiago Reis (@tiagoreis)

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é o fundador da Suno Research. Atualmente, é um dos principais analistas de investimentos do País, sendo um follow certeiro para quem é do mercado.

7. Suriel Ports (@portstrader)

Também conhecido como Ports Trader, Suriel Ports é um dos principais nomes quando o assunto é Day Trade. Ele trabalha defendendo a ideia de que qualquer pessoa pode se tornar trader, vivendo apenas disso ao longo de sua vida.

8. Café com Ferri (@cafecomferri)

No Café com Ferri, o consultor de investimentos Rafael Ferri mantém uma plataforma diária com ideias de investimentos e defende que uma delas pode mudar o patamar de qualquer pessoa. Ideal para quem já entende um pouco do mercado e conhece algumas siglas mais técnicas.

9. Nath Finanças (@nathfinancas)

Formada em Administração, Nathália Rodrigues é bastante famosa nas redes sociais como educadora financeira. Ela é seguida de perto por muita gente com orçamento apertado. Conhecida como Nath Finanças, criou o podcast “Boletos Pagos”, no qual dá dicas para organizar o dinheiro do mês. Seu principal objetivo é que todas as pessoas tenham acesso à informação, para ter liberdade financeira.

10. Carlos Magno (@carlosmagno)

O conteúdo de Carlos Magno defende um estilo de vida novo para poder alcançar a liberdade financeira, no qual relaciona diariamente o sucesso a estudo, organização, prática de hábitos saudáveis e inteligência financeira para aprender a poupar e investir. Ele é mentor do MVI, um dos mais concorridos programas de treinamento financeiro do País.

11. Raul Sena (@raulsena)

Raul Sena já foi reconhecido, por duas vezes, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), como o educador financeiro que mais cresce no País. Possui um dos perfis do Instagram mais completos e dinâmicos sobre o tema, ótimo para pessoas que desejam ter um primeiro contato com o mercado financeiro e ter uma visão profissional dos principais assuntos, pois ele costuma responder várias perguntas e também realiza muitas transmissões ao vivo.

12. Grana Preta (@granapretaoficial)

A consultora Amanda Dias é proprietária do perfil Grana Preta, no qual afirma ter emancipado financeiramente mais de 800 pessoas. Em sua conta, oferece pílulas sobre seus cursos de inteligência e educação financeira. Aborda desde questões mais básicas, como organizar informações, e burocráticas até dicas de investimento.

13. Alison Correia (@alissoncorreia)

Alison Correia é nascido no Peru, mas fez carreira no Brasil como um dos principais influenciadores do setor de finanças. Tem 37 anos, é pai de dois filhos e CEO da TopGain, plataforma informativa sobre investimentos. Pelo Instagram, compartilha diariamente sua visão do mercado e ensina a seus seguidores questões técnicas do ramo, além de realizar operações reais ao vivo para uma melhor interação e aprendizado dos alunos.

Eduardo Melo é investidor e trader profissional há 14 anos. Seu conteúdo é pensado principalmente em pessoas que querem começar a investir do zero. É o criador do canal EDUca Trader, que tem mais de 321 mil inscritos no YouTube, e ajuda pessoas a operarem com day trade em poucas horas por dia.

Essa é a conta mais jovem da lista. É ideal para quem está entrando na fase adulta, no fim dos estudos e em busca de iniciar o processo para uma liberdade financeira. O objetivo é falar de maneira descomplicada, com linguagem que agrade a essa faixa etária e com acolhimento, diversidade e transparência. A página, que também tem um podcast, é uma iniciativa do Alan Soares, publicitário e mestrando em comunicação.