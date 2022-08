Carlos Tramontina volta a falar sobre processo de atrizes contra a Globo e dispara: Eu não faria, mas é um direito

02/08/2022 | 13:10



Carlos Tramontina está aproveitando a vida, agora que não está mais no comando do SPTV, e nem tem mais contrato com a TV Globo. Em conversa com o TV Fama, o jornalista abriu o jogo sobre sua nova rotina.

- Eu tenho palestras, tenho viagens sendo marcadas, tem congressos, tem seminários. Tem dias e horas que antes eu não podia por causa do trabalho no telejornal. E agora, que dia é hoje? O dia que eu quiser

Ele ainda reforçou que saiu da emissora de forma amigável, e que pode voltar assim que quiser.

- Eu tenho portas abertas a qualquer instante.

Recentemente, Tramontina se envolveu em polêmica ao alfinetar as atrizes Maitê Proença e Carolina Ferraz. Caso você esteja por fora, as atrizes entraram com um processo judicial contra a Globo em 2022. As duas foram desligadas da emissora em 2016.

- Eu vou só esclarecer. Não existe ingratidão em questão trabalhista. Todo trabalhador tem direito a utilizar a lei trabalhista a todo momento. O que eu digo é só o seguinte, quando você trabalha muito tempo em uma empresa e você não se revolta, não se rebela contra a relação trabalhista que você tem, acho muito estranho depois de muito tempo aquilo não servir. Me perguntaram o que eu achava, eu só falei que eu fiquei decepcionado. A decepção é sobre a atitude, não sobre o direito. Eu não faria, mas é um direito. Tudo bem.

