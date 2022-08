Em turnê na Europa, Jão fratura o pé e adianta que não vai parar os shows

02/08/2022 | 13:10



Jão anda fazendo muito sucesso nos palcos e fora deles e o cantor comentou em seu Instagram que tomou um verdadeiro susto. O artista mostrou que estava sentado em uma cadeira de rodas na publicação.

Rapidamente os fãs começaram a ficar super preocupados com o que tinha acontecido e ele contou que acabou caindo de uma escada e fraturou o pé. É importante citar que ele está fazendo shows pela Europa e fez questão de deixar bem claro que mesmo machucado, ele não vai parar de cantar.

Lembrando que Jão participou do MTV Miaw 2022 e teve sua passagem marcante no Pink Carpet do evento e até chegou a comentar brincando sobre a perseguição que sofreu dos seus fãs.