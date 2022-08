Kylie Jenner reclama que sua filha não deixa mais ela escolher suas roupas

02/08/2022 | 13:10



Momento fofura! Kylie Jenner postou uma série de imagens em seus Stories no Instagram na última segunda-feira, dia 1, para desabafar sobre a personalidade forte da sua filha Stormi Webster que não deixa mais a mãe escolher suas roupas.

Nas fotos compartilhadas, a influencer escolheu apenas as que tinham a pequena de quatro anos de idade com looks incríveis. A empresária aproveitou para usar um emoji que demonstrava ainda mais sua tristeza em ver a primogênita crescendo. Entre as imagens escolhidas, Kylie aproveitou para mostrar uma roupa em que ela combinava com a filha. As duas estavam com um vestido azul, abraçadas na foto.

Mesmo fazendo parte do famoso clã Kardashian, a mais jovem da família não mostra muito seus filhos e posta coisas mais relacionadas ao seu trabalho geralmente. Durante sua gravidez, Kylie até escondeu a barriga e só anunciou o nascimento de Stormi depois. A socialite também cobre o rosto de seu filho caçula, de apenas seis meses de vida. As duas crianças são frutos de seu relacionamento com Travis Scott.