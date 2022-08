Desfalque há quatro jogos, Giovanni Augusto deve reforçar Guarani contra o Grêmio

02/08/2022 | 12:58



O Guarani pode ter o reforço do seu principal jogador para o difícil confronto contra o Grêmio, na sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Giovanni Augusto iniciou o trabalho de transição, assim como o zagueiro Ronaldo Alves.

Autor de seis gols e quatro assistências em 29 jogos na temporada, Giovanni Augusto sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não atua desde o jogo contra o Cruzeiro. Por sinal, essa foi a última vitória do Guarani na segunda divisão.

Nos últimos quatro jogos - todos sem Giovanni Augusto -, o time comandado por Mozart empatou com Chapecoense e Brusque e perdeu para Bahia e Sport. Depois do revés no Recife (PE), por 2 a 1, o treinador comentou sobre a possibilidade de contar com o camisa 10 contra o Grêmio.

"Espero que o Giovanni Augusto volte essa semana. Tem essa possibilidade. Depois da saída dele nós oscilamos ainda mais, porque ele é uma referência para nós. A partir da volta, nós vamos criar em torno dele um sistema que possa exaltar a capacidade técnica dele", comentou Mozart.

Se Ronaldo Alves e Giovanni Augusto ainda são dúvidas, o treinador já sabe que vai poder contar com o zagueiro Derlan, que cumpriu suspensão automática contra o Sport.

Na 18ª colocação, o Guarani tem 19 pontos, dois a menos que o Operário, primeiro time fora da zona de rebaixamento.