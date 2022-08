Redação

Delimitada a leste pelo Oceano Atlântico e oeste pelo Pacífico, a Patagônia Argentina abriga alguns dos cenários naturais mais bonitos do planeta. A região compreende as províncias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Terra do Fogo.

A Patagonia Experiencia Travel, agência especializada em experiências em roteiros pelo destino, selecionou cinco lugares imperdíveis para conhecer durante a viagem. Confira!

5 destinos para visitar na Patagônia Argentina

Bariloche

Villa La Angostura

El Calafate

Ushuaia

El Chaltén

Bariloche

Divulgação/ Patagonia Experience Travel

Bariloche é um dos destinos mais procurados por brasileiros no inverno. Mas engana-se quem pensa que o local se resume às estações de esqui.

Além do famoso Cerro Catedral, há atrações como o Circuito Chico, a Cachoeira dos Cántaros, a Ilha Victoria e o Bosque de Arrayanes.

No verão, é possível andar de caiaque e praticar kitesurfe, escalada e rafting.

Villa La Angostura

Divulgação/ Patagonia Experience Travel

A apenas 80 quilômetros de Bariloche, Villa La Angostura está localizada na costa norte do Lago Nahuel Huapi. O destino também é bastante visitado no inverno, principalmente por conta do Cerro Bayo, um centro de esqui local com pistas de diversos níveis de dificuldade.

Conhecida como “Os Jardins da Patagônia” (principalmente por conta do Parque Nacional Los Arrayanes, que ostenta as tradicionais árvores de troncos alaranjados), a cidade conta com um clima romântico, abrigando pousadas charmosas, hotéis de luxo e restaurantes de alta gastronomia.

El Calafate

Divulgação/ Patagonia Experience Travel

Capital nacional dos glaciares, El Calafate é a porta de entrada para desbravar os 726.927 hectares do Parque Nacional Los Glaciares, um dos principais atrativos da Patagônia Argentina.

E é justamente no parque que está o grande destaque local: o glaciar de Perito Moreno. Com 250 km² de área e 60 metros de altura, a geleria pode ser visitada por meio de minitrekking, caminhada pelas passarelas do mirante ou ainda em um passeio de barco.

Em El Calafate, vale a pena ir à Estância Cristina, de onde se pode ver o Glaciar Upsala, e ao Cerro Frias, que reúne atividades de aventura na montanha.

Ushuaia

Divulgação/ Patagonia Experience Travel

Ushuaia é o destino mais austral do mundo, o que significa que é o ponto mais ao sul do planeta. Por isso, ficou conhecida como “Fim do Mundo”.

Repleto de atrativos naturais exuberantes e curiosidades, o local atrai viajantes aventureiros em busca de trilhas por parques nacionais, passeios de catamarã no Canal de Beagle e esqui nas montanhas de Cerro Castor.

Além de uma visita ao Parque Nacional Tierra del Fuego, que abriga uma floresta subantártica sombreada por enormes faias, vale a pena conhecer os lagos Fagnano e Escondido, o Cabo San Plablo e a Laguna Esmeralda.

El Chaltén

Divulgação/ Patagonia Experience Travel

El Chaltén, também conhecida como “Capital Nacional do Trekking”, é perfeita para amantes de ecoturismo, já que reúne muitas trilhas e atividades ao ar livre.

Entre os destaques locais estão as Lagunas de los Tres e Capri (que possibilitam avistar o Monte Fitz Roy, já na fronteira com o Chile), o Lago del Desierto e o Glaciar Huemul.

A cidade também é um ótimo lugar para observar animais selvagens, com uma população e aves, incluindo o papagaio da Patagônia, assim como o Huemul sul-andino, uma espécie de veado nativo das montanhas argentinas e chilenas.

