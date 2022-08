5G em São Paulo: sinal será liberado nesta quinta-feira

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/08/2022 | 11:55



A partir da próxima quinta-feira (4), as prestadoras que adquiriram a faixa de 3.5 GHz no leilão de 5G, realizado no ano passado, poderão ativar estações com a tecnologia na cidade de São Paulo. Na primeira fase, segundo regras do Edital, seriam necessárias, no mínimo, 462 estações ativadas até 29 de setembro. Até esta terça-feira (2), no entanto, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já havia recebido 1.378 pedidos de licenciamento – quase o triplo do total de antenas que deverá ser instalado no município em 2022.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O número de pedidos de licenciamento de estações para a ativação do 5G em São Paulo já representa cerca de 30% do total de antenas atualmente ativas (4.592), o que permitiu ao Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) estimar a cobertura em 25% da área urbana, uma vez que a propagação na faixa do 3.5 GHz é menor.

A maior concentração de antenas está no Centro Histórico, na região da Avenida Paulista e no Itaim Bibi. Já os bairros da Aclimação, da Mooca e do Brás, por exemplo, terão cobertura menor no início do processo.

A decisão de aprovar a antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz, mais conhecida como faixa de 3.5 GHz, foi tomada hoje (2), durante a 4ª Reunião Extraordinária do Gaispi.

Desde a última quarta-feira (27 de julho), quando o Grupo realizou sua 3ª Reunião Extraordinária e aprovou o início antecipado das operações 5G em Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS), a limpeza do espectro, realizada pela Entidade Administradora da Faixa de 3.5 GHz (EAF), foi acelerada no município de São Paulo.

Foram instalados equipamentos para evitar interferências em 226 estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS) e realizados testes para confirmar a operação livre de interferências.

Usuários de parabólicas

Com o 5G ocupando a faixa de 3.5 GHz, quem recebe transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode solicitar o kit gratuito à Siga Antenado. É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos aparelhos.