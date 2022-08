Charge - 2 de agosto de 2022

Seri

02/08/2022



02/08/2022 | 10:10



A Justiça suspendeu a licitação promovida pela Câmara Municipal de São Caetano para a contratação de uma empresa especializada em fornecimento de sistema eletrônico para a realização das sessões legislativas. A vencedora do processo foi a Alvaro Guilherme Groth-ME, que firmou um contrato de um ano com a Câmara. O acordo também foi suspenso. A decisão foi tomada pelo juiz Dagoberto Jerônimo do Nascimento, da 5ª Vara Cível de São Caetano, no último dia 27 de julho.