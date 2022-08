5 anos de Free Fire: data será celebrada com show de Justin Bieber e mais novidades

Bianca Bellucci

Do 33Giga



02/08/2022 | 09:55



Em comemoração ao aniversário de 5 anos de Free Fire, a desenvolvedora Garena anunciou nesta segunda-feira (1) que está preparando um mês inteiro de celebração. Ao longo de agosto, usuários serão contemplados com novos mapa e personagem, recompensas e o primeiro show realizado dentro do jogo.

A maior novidade do evento de 5 anos de Free Fire envolve Justin Bieber. Anunciado em julho como personagem jogável do Battle Royale, o cantor canadense chega ao game em 27 de agosto. Na mesma data, ele fará o primeiro show dentro do jogo, com direito a estreia da música exclusiva Beautiful Love (Free Fire).

Durante o show, jogadores poderão participar de uma experiência imersiva ao interagir com emotes personalizados, aproveitar minigames e até se apresentar no palco junto com o avatar do artista.

O modo Unindo o Mundo, por sua vez, tem tudo para ser um prato cheio para os fãs mais nostálgicos. Trata-se de uma campanha que reviverá as celebrações de aniversários anteriores, sendo dividida em cinco capítulos: Batalha, Estilo, Mapas, Heróis e Memórias. Com lançamentos semanais, o primeiro será liberado nesta sexta-feira (5).

Outras novidades anunciadas para celebrar os 5 anos de Free Fire são: modo Cizânia Androide (3 a 18 de agosto), modo Tá Liberado! (6 a 21 de agosto), relançamento da skin Top Criminal (19 a 26 de agosto) e estreia do mapa Nova Terra (20 a 24 de agosto).