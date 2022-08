Resorts all inclusive no Brasil – 10 dicas imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Passar alguns dias em resorts all inclusive no Brasil é uma das melhores formas de recarregar as energias e se divertir. Com comidas e bebidas inclusas nas diárias, os complexos também conquistam viajantes de todas as idades com atrações que vão muito além da gastronomia.

É possível encontrar bons hotéis em diversas regiões brasileiras. Alguns deles, inclusive, figuram entre as melhores opções de hospedagem do País.

O Salinas Maragogi All Inclusive Resort, em Alagoas, por exemplo, foi um dos grandes destaques da premiação Travellers Choice 2022, realizada pela plataforma TripAdvisor. O empreendimento ficou em primeiro lugar entre os melhores hotéis para viajar com a família na América do Sul.

Abaixo, confira como funcionam os resorts all inclusive no Brasil e veja uma lista com 10 boas opções.

O que é um resort all inclusive?

Antes de reservar uma acomodação, é importante que o viajante entenda as diferenças entre hotel, resort, pousada e outros meios de hospedagem. Assim, é possível saber o que esperar em cada serviço contratado.

Os resorts, por exemplo, são definidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) como empreendimentos que seguem as mesmas características dos hotéis, mas com mais infraestrutura de lazer e entretenimento – a exemplo de serviços de estética, opções de atividades físicas, recreação e áreas com natureza dentro do próprio complexo.

No caso das opções all inclusive, todos esses atrativos são alinhados a comidas e bebidas inclusas nas diárias.

Isso significa que os hóspedes podem aproveitar café da manhã, almoço, jantar, lanches ao longo do dia e petiscos à vontade. As bebidas disponíveis nos pacotes podem variar conforme cada resort, mas, normalmente, o cardápio inclui opções sem álcool (como água, refrigerantes e sucos) e com álcool (como drinques, cervejas e vinhos).

Resorts all inclusive no Brasil

O Brasil conta com opções de resorts all inclusive para todos os gostos. Nossa lista de indicações inclui os complexos:

Abaixo, confira detalhes de cada um deles.

Salinas Maragogi All Inclusive Resort – Maragogi (AL)

Inaugurado em 1989, o resort foi um dos primeiros a adotar o sistema de alimentação all inclusive no Brasil. Além de conhecer a bela região de Maragogi, no litoral do Alagoas, e comer muito bem, o viajante pode aproveitar para praticar atividades como caiaque, arvorismo, tirolesa, windsurfe, futebol, vôlei de praia, tênis, mergulho e aula de dança.

Pratagy Acqua Park Beach All Inclusive Resort – Pescaria (AL)

O resort fica na praia de Pratagy, na cidade de Pescaria, a pouco mais de 18 km de Maceió (AL). Com atrações para toda a família, o complexo oferece stand up paddle, piscinas e quadra poliesportiva para jogar tênis, basquete, futebol ou vôlei.

Cana Brava All Inclusive Resort – Ilhéus (BA)

Cercado pela natureza, o Cana Brava está localizado na charmosa região de Ilhéus (BA). O empreendimento conta com três restaurantes e seis bares, além de praia, piscinas, academia, spa, sauna, quadras, programação noturna e recreação infantil.

Ocean Palace All Inclusive Premium – Natal (RN)

Eleito um dos melhores hotéis do Brasil em 2021, o complexo oferece acesso direto à praia e diversão para toda a família. Com 14 piscinas, cinco restaurantes, spa e centro fitness, também fica pertinho das dunas e do Morro do Careca, um dos principais cartões-postais de Natal (RN).

Transamerica Comandatuba – Una (BA)

Localizado em uma ilha no município de Una (BA), o empreendimento figura entre os melhores resorts all inclusive do Brasil e oferece mais de 80 atrações para todas as idades. É possível se refrescar nas piscinas, na praia ou até em um canal de água salgada, que é perfeito para praticar stand up paddle.

Mavsa Resort – Casário Lange (SP)

Complexo aquático, Cidade dos Sonhos, spa e monitoria são algumas das atrações do resort em Cesário Lange (SP). O regime de alimentação all inclusive inclui oito refeições diárias, além de bebidas nacionais e internacionais.

Vila Galé Eco Resort Angra – Angra dos Reis (RJ)

As confortáveis instalações do Vila Galé Eco Resort Angra foram construídas na antiga Fazenda Tanguá e ainda preservam detalhes originais e palmeiras imperiais. Piscinas, passeios de barco e esportes náuticos embalam a rotina dos hóspedes, que também podem comer muito bem e relaxar no spa.

Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas – Poços de Caldas (MG)

Perfeito para viagens em família, o complexo fica no mesmo terreno do Parque Temático Walter World e do Mini Zoo. A infraestrutura inclui piscina, espaço kids, atividades comandadas por monitores, oficinas e passeios em contato com a natureza.

Costão do Santinho Resort – Florianópolis (SC)

Além de aproveitar o delicioso menu all inclusive, quem se hospeda no Costão do Santinho pode praticar atividades como sandboard nas dunas, escalada, arvorismo, slackline, golfe e arco e flecha. O local também conta com fazendinha e realiza trilhas ecológicas para explorar patrimônios históricos de Florianópolis (SC).

Iberostar Heritage Grand Amazon – Manaus (AM)

O Iberostar Heritage Grand Amazon é um resort flutuante que navega pelo rio Amazonas (pelos trechos dos rios Negro ou Solimões). Ali, o grande destaque é o sistema de alimentação all inclusive, que explora delicias da cozinha internacional e pratos típicos da culinária indígena.

