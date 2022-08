Vinicius Poit quer a sede do governo paulista no Centro

Da Redação



02/08/2022 | 08:04



Atual deputado federal, o candidato a governador Vinicius Poit (Novo) pretende colocar em prática uma ideia ousada, caso vença a eleição de outubro: tirar a sede do Executivo estadual do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, e trazê-la para a região central da Capital. Uma das opções, na visão dele, seria no prédio onde hoje está a secretaria estadual de Educação, na Praça da República. “É muito importante o líder dar o exemplo. Há um simbolismo de fazer essa mudança. Além de economia, vamos levar para o Centro até por questões de logística. As secretarias estão lá. Não dá para ficar gastando com helicóptero para deslocamento”, disse, “Além disso, vai contribuir muito no processo de revitalização do Centro de São Paulo”, completou o candidato.

Outra medida que pretende implementar é reduzir o número de secretarias, saindo de atuais 27 para, no máximo, 17. “Dá para reduzir dez, com um governo mais eficiente. Isso significa dar o exemplo de uma gestão mais eficaz. Mas há muito cargo comissionado que pode ser cortado e diminuir os privilégios”, afirmou.

Poit garante que. se vencer, não irá tentar um novo mandato. “Sou contra a reeleição. Política não é um meio para sobreviver e sim para servir à sociedade. Respeito quem busca outro mandato, mas penso diferente.” No entanto, disse que não vê incoerência no governador de seu partido, Romeu Zema, de Minas Gerais, tentar um segundo mandato. “O Novo permite uma reeleição e ele está fazendo uma grande gestão em Minas Gerais. O Zema será minha referência de governo.”

Poit acredita que deverá disputar o segundo turno contra Fernando Haddad (PT), mas caso a tendência apontada pelas pesquisas se confirme e esteja fora da segunda etapa, a convicção é que não estará ao lado do candidato petista. Isso significa que deve apoiar ou Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Rodrigo Garcia (PSDB), o que avançar para a fase final da disputa.

Nascido em São Bernardo, Vinicius Poit entende que o Grande ABC pode contribuir muito com sua gestão. “São Bernardo e Santo André, por exemplo, são referências para o País inteiro. E os dois prefeitos (Paulo Serra, de Santo André; e Orlando Morando, de São Bernardo) são muito atuantes, ainda que com estilos diferentes. Não dá para falar de governo de São Paulo sem conversar com o Grande ABC”, disse.