Com prova cheia de surpresas, Bruno é o novo comandante do Ilha Record!

02/08/2022 | 01:10



Novo ciclo chegando no Ilha Record! E o dia já começou com emoção, após um pergaminho do guardião da ilha chegar para bagunçar o jogo. Os exilados puderam influenciar na dinâmica da noite. Segundo o pergaminho, eles podiam escolher uma equipe de até cinco pessoas e eleger um comandante para disputar com Rafael, que já se classificou na semana anterior.

Chegou o tão esperado momento da prova de equipes e Rafael escolheu comandar o grupo Ametista. Logo depois, o guardião chegou para apresentar a escolha dos exilados, mas parece que não foi dessa vez que eles conseguiram desequilibrar o jogo!

Kaik, que estava com o colar de proteção, decidiu anular o ataque de formação de equipes. E para completar, o comandante do ciclo anterior indicou Bruno para ser líder da equipe Esmeralda.

Mas os exploradores não saíram ilesos, o guardião trouxe mais um pergaminho, e esse não teve possibilidade de anulação, confira o golpe:

Por ter sido escolhido como o segundo comandante desse ciclo você deve trocar alguém da sua equipe por alguém da equipe adversária.

E a temida prova de equipes foi de tirar o fôlego! Para começar, o comandante tinha que eleger um explorador para ficar em uma plataforma que ficou posicionada no mar, depois a largada era dada e o restante da equipe tinha que desamarrar um varal com 16 bolas penduradas. Ainda, eles tinham que correr, pular no mar, levar as bolas para o participante da plataforma, que deveria acertar duas bolas em quatro cestos. Para finalizar, o participante da plataforma deveria nadar até a praia e chegar ao ponto de partida. Ufa, que correria!

Antes de iniciar as provas o guardião ainda trouxe os temidos pergaminhos do destino.

A equipe de Rafael recebeu a missão de colocar três bolas em cada cesto, o que foi uma desvantagem. Já no pergaminho de Bruno, ele precisou excluir alguém de sua equipe de participar da prova, e decidiu tirar Ste Viegas.

A prova foi um grande desafio para ambas as equipes, e segundo os exploradores o maior desafio não foi nem físico, mas sim psicológico.

E quem levou a melhor nesse novo ciclo foi a equipe Esmeralda, liderada por Bruno, com o tempo de 12 minutos e 58 segundos. Além da vantagem, o grupo levou três pedaços de mapa, que o comandante distribui entre ele, Ste e Fábio Braz. Sortudos!

Enquanto o jogo acontece na Vila, parece que tem uma aliança se formando no exílio. Caíque, Kaio e Vitória estão tentando montar uma estratégia para voltar para a competição, será que vai dar certo?