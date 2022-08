Soraya Thronicke (União Brasil) deve ser anunciada amanhã candidata a presidente

01/08/2022 | 18:35



Após desistir de concorrer ao Planalto, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, deve anunciar amanhã, 2, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), como a candidata do partido a presidente da República. O evento está marcado para às 15h30, na sede do partido, em São Paulo.

Bivar afirmou neste domingo, 31, durante convenção do partido em Pernambuco, que tentará a reeleição à Câmara dos Deputados.