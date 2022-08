Atlético se inspira em segundo tempo no Sul para fazer frente ao Palmeiras

01/08/2022 | 18:25



O Atlético-MG busca inspiração nos 45 minutos finais da derrota de 3 a 0 para o Internacional, no final de semana, em Porto Alegre, a fim de encontrar um caminho que leve o time à classificação na disputa pela vaga às semifinais da Libertadores com o favorito Palmeiras.

Para o lateral Mariano, o time evoluiu na volta do intervalo, conseguiu pressionar o time gaúcho, mas pagou o preço de uma etapa inicial abaixo do esperado. "No segundo tempo melhoramos em relação ao que vínhamos fazendo nas outras partidas. Mais jogadores na área, chutamos mais, criamos oportunidades. Tivemos bolas na trave e o goleiro fez boas defesas", disse o jogador.

Diante de um adversário gabaritado como Palmeiras, o lateral atleticano sabe que o Atlético-MG precisa jogar concentrado durante os 90 minutos. "Vai ser uma partida muito disputada com duas grandes equipes em campo", afirmou o lateral.

Em declínio no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG tenta mudar o foco para brigar, de fato, pelo título que tem mais possibilidades de conquistar, já que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil.

A dez pontos de distância dos palmeirenses no Nacional (42), a equipe mineira atualmente ocupa a sétima colocação (32).

Nos últimos três compromissos, os atleticanos empataram um jogo (1 a 1 com o Cuiabá)e vêm de derrota para o Corinthians, em Belo Horizonte, e um revés para o Internacional, em Porto Alegre.

A partida de quarta-feira, que vai ser disputa no Mineirão, tem ainda um sabor de revanche. No ano passado, o Palmeiras eliminou o Atlético-MG na semifinal. Em seu segundo jogo à frente da equipe, Cuca busca a primeira vitória em seu retorno ao time mineiro.