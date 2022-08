Que susto! Gusttavo Lima tem colar furtado por fã durante show

01/08/2022 | 17:10



Gusttavo Lima entrou na lista de famosos que já passaram por situações inusitadas com fãs. Na noite do último domingo, dia 31, o embaixador foi furtado durante um show na cidade de Picos, no Piauí.

O momento ocorreu após Gusttavo descer do palco para interagir com os seus fãs. Cercado de seguranças, o cantor cumprimentou o público e foi surpreendido por uma pessoa que puxou o seu colar de prata. Assustado, ele ficou sem reação e apenas conseguiu dizer:

Calma! Calma! Que isso?

Após o ocorrido, Gusttavo seguiu interagindo com os fãs. Vale pontuar que a ação foi tão rápida que nem os seguranças que estavam ao lado do embaixador viram o que aconteceu.

Recentemente Gusttavo foi condenado novamente a pagar 50 mil reais por ter usado número de telefone em música.