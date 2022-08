Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/08/2022 | 16:54



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu hoje um foragido da Justiça, durante a Operação Bairro Seguro, que está sendo realizada no bairro Capuava. Uma equipe da Romo (Rondas com Motocicletas) realizava patrulhamento na região quando abordou um grupo em atitude suspeita pela Avenida Itamarati com a Avenida Ayrton Senna da Silva.

No momento da abordagem foi solicitada a identificação das pessoas e um dos integrantes do grupo forneceu dados incoerentes que não constavam nos sistemas públicos de registros civis. A equipe da GCM, então, averiguou as informações, identificou o suspeito e constatou que o mesmo era condenado e foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde segue à disposição da Justiça e dará seguimento no cumprimento da pena.