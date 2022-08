Guarani anuncia contratação de atacante Yuri, ex-Capivariano

01/08/2022 | 16:50



O Guarani anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Yuri, de 24 anos, por empréstimo junto ao Coimbra-MG. O contrato é válido até o final do Campeonato Paulista de 2023.

Nascido em Nova Era (MG), Yuri já atuou pelo futebol de Campinas, além de passagens por Coimbra, Gainare Tottori-JAP, Ferroviária, Leixões e Capivariano, onde foi artilheiro da última Série A3 do Campeonato Paulista, com dez gols.

Yuri chega para brigar por posição em um dos setores com muita concorrência. Dentre os nomes da posição, estão Bruno José, Yago, Nicolas Careca, Júlio César e Maxwell.

Há quatro jogos sem vencer na Série B, o Guarani ocupa a 18ª colocação, com 19 pontos, dois a menos do que o Operário-PR, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O próximo adversário do time bugrino é o Grêmio, em duelo marcado para sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.