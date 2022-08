Wanessa Camargo desabafa com Sandy sobre momento atual de sua vida: Buscando leveza

01/08/2022 | 16:10



Wanessa Camargo abriu o coração com Sandy durante a gravação do single Leve, música que faz parte do projeto Nós, Voz, Eles 2, arquitetado pelo filha de Xororó e o marido, Lucas Lima. No making off, cantora comentou sobre a fase atual que está vivendo e ainda confidenciou à amiga alguns detalhes de seu divórcio com Marcus Buaiz.

- A gente meio que sentiu que essa música era pra você. A gente não sabia tudo que tava acontecendo. A gente só sabia que você tinha se separado. Só que toda essa coisa interna que você descreveu agora, eu não sabia, diz Sandy, após ouvir o relato de Wanessa.

- Sim, essa coisa do pânico, né?, completa a filha de Zezé Di Camargo.

Vale lembrar que Wanessa sofre com síndrome do pânico e crises de ansiedade. Essa questão de saúde mental foi bastante abordada no documentário É o Amor, da Netflix.

Logo, depois, Camargo ainda completou dizendo que também acreditava que a música tinha tudo a ver com o momento atual de sua vida.

- Leveza, estou num momento da minha vida buscando isso. Buscando minha própria voz, buscando leveza nas coisas. Fazendo da minha vida um lugar de mais paz. Estou reaprendendo a ser. Ser leve é isso. Quando as coisas estão pesadas temos que olhar o que podemos fazer e deixar a vida menos complicada.

Rivalidade falsa

Ainda durante a conversa, as cantoras relembraram das polêmicas causadas por uma susposta rivalidade entre elas.

Temos que falar disso. O que foi feito com a gente na mídia. O que eu senti e falei pra você: sempre fui muito fã. Ia nos shows, acompanhava, tinha os CDs, e você sempre foi um exemplo. Me colocaram num lugar. Como se fosse para fazer um jogo, diz Wanessa.

- Para saciar essas pessoas precisava ter intriga, rivalidade, um contraponto [...] Os fãs queriam essa intriga, completa Sandy.