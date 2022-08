Grupo Derrubando Muros critica distância do Executivo de políticas de crescimento

01/08/2022 | 15:37



Em um documento idealizado por um grupo de 103 pessoas, entre ativistas, cientistas, comunicadores, acadêmicos, empresários e políticos - associação batizada de "Derrubando Muros" - integrantes chamam atenção para o distanciamento do poder Executivo, nos últimos anos, da elaboração de políticas públicas que alinhem o Brasil com o crescimento e desenvolvimento do mundo, e sugerem soluções da sociedade civil para a economia nacional.

Segundo a "Agenda Inadiável", nome do documento que compila soluções para o Brasil, o País tinha a "ilusão" de que, devido a seu clima, território, diversidade cultural, entre outros pontos, se "alinharia quase que por gravidade", ou seja, teria um cenário econômicos próspero. No entanto, pondera, "o atual governo federal, distópico e antidemocrático" pôs um fim a essa esperança de que o País "pegaria no tranco".

"Fundado há 3 anos em reação a essa desesperança, o Derrubando Muros foi dando-se conta de que o País que almejamos há muito vem sendo gestado pela sociedade civil", pontua o documento.

Segundo os idealizadores, não fosse a atuação da sociedade civil e sua "pressão contínua para gerar atenção", o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), por exemplo "não teria saído do papel". Dessa forma, integrantes do grupo articularam ideias para 11 áreas temáticas, entre elas a economia verde, inovação, energia, saúde, educação, entre outras áreas.

O grupo reúne especialistas como Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade; Fersen Lambranho, empreendedor; Horácio Lafer Piva, economista e empresário; Joana Monteiro, doutora em economia, coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança da FGV; Luíz Barroso, engenheiro especializado em energia, diretor-presidente da PSR Consultoria; Pedro Hallal, epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas; entre outros.

Debate

Em evento que o Derrubando Muros promove nesta segunda, 1º, às 15h, um debate entre o ex-presidente do Banco Central (BC) e atual sócio fundador da Gávea Investimentos, Armínio Fraga e os jornalistas Fernando Gabeira e Pedro Dória, com cobertura do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.