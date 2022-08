Angelina Jolie comemora entrada de filha na universidade: Uma honra

01/08/2022 | 15:10



Mãe-coruja! Angelina Jolie usou as redes sociais no último domingo, dia 31, para comemorar a entrada da filha Zahara na Universidade de Spelman, nos Estados Unidos. A jovem de apenas 17 anos de idade irá frequentar a faculdade conhecida por sua ótima escola de artes liberais, que fica em Geórgia, em Atlanta. Na legenda do post, a atriz mostrou todo seu orgulho pela conquista da filha e aproveitou para parabenizar os outros jovens que também passaram para a universidade:

Zahara com suas irmãs de Spelman! Parabéns a todos os novos alunos que começam este ano. Um lugar muito especial e uma honra ter um membro da família como uma nova Spelman.

Na publicação, a ex-esposa de Brad Pitt compartilhou uma imagem em que Zahara aparece junto com outras colegas de classe. A jovem seguiu os passos da mãe em relação aos seus posicionamentos sobre o meio ambiente e justiça social. Em dezembro de 2021, as duas visitaram políticos para tratar sobre a violência contra a mulher no Estados Unidos, segundo informações da revista People.