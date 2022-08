EUA: escassez de pessoal atinge empresas de defesa

01/08/2022 | 14:59



As empresas de defesa dos EUA estão enfrentando escassez de pessoal quando a guerra na Ucrânia e as tensões em torno de Taiwan devem aumentar a demanda por equipamentos militares.

Lockheed Martin Corp., Raytheon Technologies Corp. e outros disseram que os desafios trabalhistas estão exacerbando problemas mais amplos da cadeia de suprimentos que eles esperam persistir no próximo ano. As empresas nas últimas semanas reduziram as previsões de vendas para o ano, já que as fábricas que produzem jatos de combate F-35, mísseis e outros equipamentos ficaram mais lentas.

Os empreiteiros militares disseram que estão enfrentando problemas de pessoal que os especialistas em trabalho esperam que se espalhem pela economia em geral. As empresas disseram que um grupo envelhecido de trabalhadores especializados, especialmente engenheiros com habilitação de segurança, não retornou como aconteceu após crises anteriores.

Os fabricantes de armas, que normalmente trabalham agora com pedidos recebidos há dois, três ou até cinco anos, estão se preparando para uma demanda maior impulsionada pelo conflito na Ucrânia e pelo aumento militar da China.

Os EUA comprometeram mais de US$ 50 bilhões em ajuda militar à Ucrânia, incluindo mísseis Javelin e Stinger, drones e rádios. O Pentágono disse que a maior parte disso vem dos estoques governamentais existentes, e os executivos do setor não esperam que o impacto das vendas de novos equipamentos ocorra até o próximo ano.

O orçamento de defesa dos EUA, que há apenas um ano deveria ficar estável até 2025, está aumentando. Uma série de empresas europeias se comprometeram a aumentar os orçamentos após o conflito na Ucrânia.

Greg Hayes, executivo-chefe da Raytheon, disse que foi pego de surpresa quando a equipe dispensada no início da pandemia não retornou nos números esperados, e uma melhoria esperada após a variante Ômicron não se materializou.

"É uma colina para escalar na segunda metade do ano", disse Hayes em uma ligação com investidores. Enquanto a Raytheon e seus fornecedores normalmente asseguravam 75% daqueles que haviam dispensado, desta vez apenas um quarto havia retornado. Uma recessão que esfrie o mercado de trabalho pode ser a solução mais rápida, disse ele.