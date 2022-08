Michelle Bolsonaro lidera culto evangélico no Palácio do Planalto

01/08/2022 | 14:55



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a primeira-dama Michelle Bolsonaro liderando um culto evangélico no Palácio do Planalto nesta madrugada. Com uma Bíblia nas mãos, ela acompanhou um grupo em uma "vigília" no local, cantou louvores e fez orações. As imagens foram publicadas originalmente nas redes sociais da primeira-dama, mas já haviam sido excluídas na tarde desta segunda-feira, dia 1º.

Nas imagens , Michelle aparece descendo a rampa do Planalto com o grupo de evangélicos. Os vídeos também mostram a primeira-dama passando com a "vigília".

Michelle é o elo da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) com dois grupos considerados estratégicos para a reeleição: as mulheres e os evangélicos. Na convenção que formalizou o nome do chefe do Executivo na disputa eleitoral deste ano, ela fez um discurso com forte teor religioso, ligando a gestão do marido no Executivo com a "vontade de Deus" e afirmando que o País será abençoado se ele vencer nas urnas.

Naquela ocasião, em 24 de julho, ela disse levar seus "intercessores" para orar pelo presidente no Planalto, mas não deu detalhes: "Eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar (...) Eu sempre oro, toda terça-feira, quando o Planalto se fecha, eu entro com meus intercessores e eu oro na cadeira dele", afirmou.

Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato a presidente preferido pela maioria dos eleitores que se declaram católicos (52%) e espíritas (51%). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera entre evangélicos, com 43% da preferência. O grupo foi importante para a eleição de Bolsonaro em 2018 e é considerado uma forte base eleitoral do chefe do Executivo.