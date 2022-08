Bruno & Barretto se pronunciam após acidente de ônibus no interior de São Paulo: Grande susto

01/08/2022 | 14:11



A dupla Bruno & Barretto passou por um sufoco no último domingo, dia 31. Os cantores e a equipe estavam voltando de um show em Minas Gerais, quando sofreram um acidente na rodovia Santos Dumont, na região de Campinas, no interior de São Paulo.

Além de Bruno e Barretto, cerca de 21 pessoas também estavam no veículo. Nas redes sociais, a assessoria dos cantores tranquilizou os fãs e fez um pronunciamento.

Na legenda, eles escreveram:

Ontem tivemos um grande livramento. Agradecemos o carinho e as orações de todos vocês. Foi um grande susto, mas já estamos bem e em casa.

Já o comunicado dizia:

O ônibus da dupla Bruno & Barretto se envolveu em um acidente na rodovia Santos Dumont (SP-075), na região de Campinas (SP), na noite desse domingo (31) quando retornava dos shows do final de semana em Minas Gerais.

O ônibus com a dupla e mais 21 pessoas da equipe colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista.

Apesar do grande susto, ninguém se feriu. Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno & Barretto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná