Príncipe Charles recebe críticas após aceitar doações de família de Osama Bin Laden

01/08/2022 | 14:10



Mais uma polêmica envolvendo a Família Real Britânica, dessa vez o Príncipe Charles está sofrendo com críticas por receber doação de mais de um milhão de dólares da família de Osama Bin Laden, de acordo com informações divulgadas no último sábado, dia 30, pelo jornal Sunday Times. A contribuição foi feita por Bakr Bin Laden e Shafiq Bin Laden, meio-irmãos do ex-líder da Al Qaeda. Ainda segundo o noticiário inglês, o ato aconteceu em 2013 e o filho da Rainha Elizabeth II aceitou o dinheiro mesmo com objeções de seus conselheiros.

O valor teria sido transferido para o Fundo de Caridade do Príncipe de Gales, mas o a equipe de Charles na Clarence House negou a veracidade das informações em um comunicado, enviado para o jornal:

O Prince of Wales' Charitable Fund assegura que a devida diligência foi realizada ao aceitar esta doação. A decisão de aceitar foi tomada apenas pelos curadores da caridade e qualquer tentativa de caracterizá-lo de outra forma é falsa.

Em 1994, a família de Bin Laden o deserdou publicamente e não há indícios de que os outros membros do clã tenham qualquer ligação com o grupo terrorista. Em entrevista à People, o presidente da instituição, Sir Ian Cheshire, explicou que na época a equipe se reuniu e analisou muito bem a proposta de doação. Uma fonte da fundação afirmou que a pesquisa feita pela organização chegou à conclusão de que os familiares não deveriam ser julgados pelas atividades feitas por Osama, que foi morto em 2011, durante operação dos Estados Unidos.

A notícia chega um mês depois da polêmica divulgada pela revista People, de que o príncipe teria recebido quase três milhões de dólares em dinheiro. A doação teria ocorrido em seu escritório particular, durante uma reunião dele com o Sheik Hamad Al Thani, ex-primeiro ministro do Catar.