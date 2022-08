Senadora australiana chama a rainha Elizabeth de 'colonizadora' durante juramento

01/08/2022 | 13:41



A senadora australiana de origem aborígene Lidia Thorpe descreveu a rainha Elizabeth II como "colonizadora" durante o juramento que fez diante dos parlamentares australianos nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, despertando críticas de seus colegas. Segundo o jornal britânico The Guardian, Lidia Thorpe, uma senadora do Partido Verde, foi repreendida por seus colegas parlamentares. Uma delas grita: "você não é senadora se não fizer isso corretamente".

Na semana passada, quando os senadores tomaram posse oficialmente, Lidia não estava presente e, por esse motivo, ela realizou o juramento na manhã desta segunda.

Um vídeo mostra a senadora caminhando para o plenário do Senado com o punho direito erguido no ar. Ela então é orientada a recitar palavras escritas em um cartão, começa a ler, mas faz a alteração nos dizeres. No mesmo instante, ela é repreendida pelos colegas. "Eu, Lidia Thorpe, juro solene e sinceramente que serei fiel e manterei verdadeira lealdade à colonizadora, sua majestade, a rainha Elizabeth II", disse ela. A palavra "colonizadora" não está no juramento formal.

A presidente do Senado pede que Lidia leia novamente o juramento, de acordo com o que está escrito. A senadora ergue o braço direito novamente, quando é possível escutar algum de seus colegas dizendo que "ninguém gosta daquele gesto".

Da segunda vez, Lidia lê o juramento corretamente, mas de forma irônica. A Austrália é um dos países que compõem Commonweatlh e ainda tem a rainha Elizabeth II como chefe de Estado.