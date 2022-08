Equipe de Fábio Jr. se pronuncia após idoso ter sido espancado durante um show do cantor

01/08/2022 | 13:11



Parece que Fábio Jr. tomou um verdadeiro susto após uma briga em um evento que realizou! Recentemente, foi publicado pelo G1 que um idoso chamado Antônio Carlos Juliano de 63 anos de idade, teria sido fortemente agredido durante um show do cantor e posteriormente ele veio a morrer.

A briga, segundo o portal, se deu porque ele se desentendeu com uma outra pessoa que o agrediu. Ele teria sido socorrido, levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu. Agora alguns dias após a morte do fã, a equipe de Fábio Jr. decidiu compartilhar nas redes do artista um pronunciamento.

O cantor Fábio Jr., empresários e equipe lamentam profundamente o ocorrido no Clube de Campo de Sorocaba nesse final de semana. O show do cantor, que aconteceu na sexta, dia 29, fluiu normalmente durante a noite para uma plateia afetuosa e vibrante. Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento.

O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 29, no Clube de Campo de Sorocaba, em São Paulo.