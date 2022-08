Com Sasha Meneghel e João Figueiredo, Bruna Marquezine faz Festa Julina

01/08/2022 | 13:10



Na noite do último domingo, dia 31, Bruna Marquezine chamou amigos para aproveitar o último dia do mês de julho com uma festa caipira. A celebração reuniu nomes como Sasha Meneghel, sua amiga de longa data, e João Figueiredo.

Após algumas gravações de Besouro Azul, feitas nos Estados Unidos, Marquezine voltou ao Brasil e compartilhou em seus Stories no Instagram maiores detalhes da decoração, das comidas e das brincadeiras disponíveis no local. Entre as atrações, as que mais chamaram a atenção dos internautas foram: corrida maluca, touro mecânico, bola na lata, boca do palhaço e a tradicional fogueira.

A festa acontece na mesma semana em que Sasha completou 24 anos de idade, na última quinta-feira, dia 28 e alguns dias antes do aniversário da anfitriã, que nasceu em 4 de agosto de 1995. As duas são amigas desde a infância e já comentaram sobre os melhores momentos da relação algumas vezes.